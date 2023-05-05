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أطلق العنان لقوة الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator وما هو عنوان IP الخاص بك

ishark blog article

2023-05-05 13:47:16

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والوصول المقيّد لبعض المواقع؟ لا تبحث عن مسرع iSharkVPN و Whats Y IP!



مع مسرع iSharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة السرعة من خلال تحسين الاتصال وتقليل زمن الوصول. قل وداعًا للتخزين المؤقت اللامتناهي والتنزيلات البطيئة - ستضمن لك مسرع iSharkVPN إمكانية تصفح المحتوى ودفقه وتنزيله بسرعات قصوى.



وعندما يتعلق الأمر بالوصول إلى مواقع الويب المحظورة ، فإن Whats Y IP قد جعلك مغطى. تخفي هذه الأداة القوية عنوان IP الخاص بك ، مما يسمح لك بتجاوز القيود الجغرافية والوصول إلى المحتوى من جميع أنحاء العالم. سواء كنت ترغب في مشاهدة برامجك المفضلة على Netflix أو الوصول إلى منصات الوسائط الاجتماعية التي قد تكون محظورة في موقعك ، فإن Whats Y IP يجعل الأمر سهلاً.



فلماذا تنتظر؟ عزز سرعات الإنترنت لديك واطلق العنان لإمكانيات لا حصر لها مع مسرع iSharkVPN و Whats Y IP. جربهم اليوم وجرب الإنترنت كما لم يحدث من قبل!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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