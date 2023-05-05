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عزز أداء WhatsApp و Signal مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-05 10:09:38

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والاتصالات غير الموثوق بها عند استخدام VPN الخاص بك؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN. تضمن تقنيتنا المتطورة سرعات فائقة واتصالات صلبة ، بحيث يمكنك الوصول إلى المحتوى الذي تحتاجه دون أي تأخير محبط.



ولكن هذا ليس كل شيء - نحن هنا أيضًا لمساعدتك في تحقيق أقصى استفادة من اتصالاتك الآمنة. مع الجدل المستمر بين WhatsApp و Signal ، أصبح من المهم أكثر من أي وقت مضى إعطاء الأولوية للخصوصية والأمان. لهذا السبب نوصي باستخدام VPN مثل isharkVPN لحماية نشاطك عبر الإنترنت والحفاظ على خصوصية محادثاتك.



بينما يتمتع كل من WhatsApp و Signal بالتشفير من طرف إلى طرف ، فقد تم الإشادة بتطبيق Signal لالتزامه بالخصوصية وبرامجه مفتوحة المصدر. بالإضافة إلى أنه لا يجمع أي بيانات مستخدم أو يشاركها مع أطراف ثالثة. ومع ذلك ، لا يزال WhatsApp يحتوي على قاعدة مستخدمين أكبر والمزيد من الميزات ، مثل مكالمات الفيديو والمحادثات الجماعية.



بغض النظر عن التطبيق الذي تختاره ، فإن استخدام VPN مثل isharkVPN يمكن أن يضيف طبقة إضافية من الحماية لاتصالاتك. وبفضل تقنية التسريع الخاصة بنا ، لن تضطر إلى التضحية بالسرعة من أجل الأمان. جرب isharkVPN اليوم واختبر الفرق بنفسك.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك استخدام whatsapp vs signal ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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