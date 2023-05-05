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عزز تجربة تطبيق Messenger الخاصة بك مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-05 10:09:45

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت أثناء استخدام VPN؟ هل تجد نفسك تتنقل باستمرار بين تطبيقات المراسلة وتتساءل عن أيهما أكثر أمانًا؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN.



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بحماية VPN دون التضحية بسرعة الإنترنت. قل وداعًا للتخزين المؤقت للفيديوهات والتنزيلات البطيئة. تضمن تقنية التسريع الخاصة بنا أن تظل سرعات الإنترنت لديك سريعة للغاية ، مع الحفاظ على نشاطك عبر الإنترنت آمنًا ومجهول الهوية.



لكن ماذا عن تطبيقات المراسلة؟ مع توفر العديد من الخيارات ، قد يكون من الصعب معرفة الخيار الأكثر أمانًا. بينما يقدم كل من WhatsApp و Telegram تشفيرًا شاملاً ورسائل التدمير الذاتي ، فإن Telegram يأخذها خطوة إلى الأمام من خلال ميزة الدردشة السرية. تسمح هذه الميزة برسائل التدمير الذاتي ، فضلاً عن القدرة على ضبط مؤقت على الرسائل لمزيد من الأمان.



فلماذا تختار مسرع isharkVPN و Telegram على الخيارات الأخرى؟ لن يكون لديك فقط سرعات إنترنت فائقة السرعة وأمان من الدرجة الأولى ، ولكن مع Telegram ستحصل أيضًا على مكافأة إضافية تتمثل في الدردشة السرية. لا تستقر على سرعات الإنترنت البطيئة وتطبيقات المراسلة غير الآمنة. قم بالترقية إلى مسرع isharkVPN و Telegram اليوم.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك استخدام whatsapp vs telegram والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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