حافظ على أمانك وعزز سرعة الإنترنت لديك مع isharkVPN Accelerator

2023-05-05 10:09:56

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والوصول المقيّد لبعض المواقع؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN!



تستخدم تقنية التسريع الخاصة بنا خوارزميات متقدمة لتحسين اتصالك بالإنترنت وتوفير سرعات فائقة. باستخدام isharkVPN ، يمكنك تنزيل ملفات كبيرة ، ودفق مقاطع الفيديو ، وتصفح الويب بسهولة.



ولكن هذا ليس كل شيء - تقدم خدمتنا أيضًا ميزات أمان من الدرجة الأولى لحماية خصوصيتك عبر الإنترنت. تضمن تقنية التشفير الخاصة بنا أن يظل نشاطك على الإنترنت خاصًا ومجهول الهوية.



ومع الميزة المضافة "whatsi my ip" ، يمكنك بسهولة تأكيد عنوان IP الخاص بك وموقعك للتأكد من أن نشاطك على الإنترنت يظل آمنًا.



فلماذا تنتظر؟ انضم إلى الآلاف من عملاء isharkVPN اليوم واختبر أقصى درجات الأمان والسرعة على الإنترنت. جرب مسرعنا وميزات "whatsi my ip" ولا داعي للقلق بشأن السرعات البطيئة أو نقص الخصوصية مرة أخرى.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك whatsi my ip ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

