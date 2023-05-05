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التدوين > ابق مجهول الهوية وزد سرعات الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator

ابق مجهول الهوية وزد سرعات الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-05 10:10:18
هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والوصول المقيّد لبعض المواقع؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN. تتيح لك هذه التقنية المبتكرة تصفح الويب بسرعات فائقة ، مع تجاوز أي قيود جغرافية قد تكون سارية.

ولكن كيف تعرف ما إذا كان برنامج تسريع isharkVPN مناسبًا لك؟ وهنا يأتي دور whatsismyip. من خلال زيارة هذا الموقع ، يمكنك رؤية عنوان IP الحالي والموقع. إذا لاحظت أن عنوان IP الخاص بك يقع في بلد مختلف عن موقعك الفعلي ، فربما تواجه قيودًا جغرافية على مواقع ويب معينة.

باستخدام مسرع isharkVPN ، يمكنك الاتصال بخادم في موقع مختلف بسهولة ، مما يتيح لك الوصول إلى كل المحتوى الذي تريده. بالإضافة إلى ذلك ، تعني السرعات المتسارعة أنك لن تضطر إلى الانتظار حتى يتم تحميل الصفحات أو تخزين مقاطع الفيديو مؤقتًا.

قل وداعًا لقيود الإنترنت والسرعات البطيئة. جرب مسرع isharkVPN اليوم ولاحظ الفرق بنفسك. واستخدم whatsismyip لضمان حصولك على أقصى استفادة من تجربة VPN الخاصة بك.

كيفية استخدام isharkVPN؟

isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:

1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛

2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛

3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛

4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.

مع isharkVPN ، يمكنك استخدام whatsismyip والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.
أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن
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