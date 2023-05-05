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ابق آمنًا وسريعًا مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-05 10:10:40

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والوصول المقيّد لبعض المواقع؟ لا تنظر إلى أبعد من مسرع isharkVPN و whatsm y ip!



يعد IsharkVPN Accelerator أداة قوية تعمل على تحسين سرعة اتصالك بالإنترنت ، مما يسمح لك بالتصفح والبث والتنزيل بسرعات فائقة. قل وداعًا للتخزين المؤقت والتأخير ، ومرحبًا بتجربة سلسة عبر الإنترنت.



ولكن ماذا عن عنوان IP الخاص بك؟ باستخدام whatsm y ip ، يمكنك بسهولة التحقق من عنوان IP الخاص بك والتأكد من أن نشاطك عبر الإنترنت خاص وآمن. تتيح لك هذه الأداة المفيدة معرفة ما إذا كان يتم تتبع عنوان IP الخاص بك ، وتقدم نصائح حول كيفية حماية خصوصيتك على الإنترنت.



يعد isharkVPN Accelerator و whatsm y ip معًا الثنائي المثالي لأي شخص يتطلع إلى تحسين تجربة الإنترنت الخاصة به. سواء كنت تعمل من المنزل أو تبث برامجك المفضلة أو تتصفح الويب ببساطة ، ستبقيك هذه الأدوات على اتصال ومحمية.



فلماذا تنتظر؟ اشترك في مسرع isharkVPN اليوم وتحقق من عنوان IP الخاص بك باستخدام whatsm y ip. لن تخيب أملك!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك الاتصال عبر IP ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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