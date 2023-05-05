التدوين > أطلق العنان لسرعات إنترنت فائقة السرعة باستخدام iSharkVPN Accelerator وتتبع عنوان IP الخاص بك باستخدام WhatsMyIP

أطلق العنان لسرعات إنترنت فائقة السرعة باستخدام iSharkVPN Accelerator وتتبع عنوان IP الخاص بك باستخدام WhatsMyIP

ishark blog article

2023-05-05 10:10:48

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والوصول المقيّد لبعض المواقع بسبب موقعك؟ لا تنظر إلى أبعد من مسرع isharkVPN و whatsmy ip.



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك ضمان سرعات إنترنت فائقة السرعة على جميع أجهزتك. قل وداعًا للتخزين المؤقت ومقاطع الفيديو المتأخرة ، ومرحبًا بسلاسة البث والتصفح. بالإضافة إلى ذلك ، مع الأمان الإضافي لشبكة VPN ، يمكنك تصفح الإنترنت براحة البال مع العلم أن معلوماتك الشخصية محمية.



لكن انتظر ، ماذا عن عنوان IP الخاص بك؟ هذا هو المكان الذي يأتي فيه whatsmy ip. تتيح لك هذه الأداة المفيدة التحقق بسرعة وسهولة من عنوان IP الحالي الخاص بك ، بالإضافة إلى موقعك والمعلومات الأخرى. يمكن أن يكون هذا مفيدًا للغاية لاستكشاف مشكلات اتصال الإنترنت وإصلاحها ، أو للوصول إلى مواقع ويب معينة قد تكون مقيدة بناءً على موقعك.



فلماذا لا تجرب مسرع isharkVPN و whatsmy ip اليوم ، وتجربة حرية وسرعة الإنترنت المتصل حقًا. تجربة التصفح الخاصة بك لن تكون هي نفسها!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك whatsmy ip ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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