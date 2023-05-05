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قم بحماية خصوصيتك على الإنترنت باستخدام مسرع isharkVPN وتحقق من عنوان IP الخاص بك باستخدام Whatsmyip

ishark blog article

2023-05-05 10:11:03

هل تبحث عن خدمة VPN لا تضمن أمان الإنترنت فحسب ، بل تعمل أيضًا على تسريع اتصالك بالإنترنت؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN!



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بخصوصية وأمان عبر الإنترنت بنسبة 100٪ أثناء تصفح الويب. تقوم خدمتنا بتشفير اتصالك بالإنترنت وإخفاء عنوان IP الخاص بك لحمايتك من التهديدات الإلكترونية مثل المتسللين والمراقبة الحكومية وسرقة الهوية.



ولكن هذا ليس كل شيء - تعمل تقنية مسرع VPN الخاصة بنا أيضًا على تحسين اتصالك بالإنترنت ، مما يمنحك سرعات فائقة وتدفقًا سلسًا لمقاطع الفيديو والموسيقى. سواء كنت تقوم بتنزيل ملفات كبيرة أو بث برامجك التلفزيونية المفضلة ، يضمن برنامج isharkVPN أن اتصالك بالإنترنت سريع وموثوق.



وإذا كنت تتساءل عن عنوان IP الخاص بك ، فقد قمنا بتغطيتك. تسمح لك شراكتنا مع Whatsmyip بالتحقق بسهولة من عنوان IP الحالي والموقع ، حتى تعرف بالضبط من أين تأتي حركة المرور على الإنترنت.



فما تنتظرون؟ اشترك في مسرع isharkVPN اليوم واختبر أقصى درجات الأمان والسرعة على الإنترنت. جربها بدون مخاطر مع ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك التواصل والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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