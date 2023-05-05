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قم بحماية خصوصيتك على الإنترنت باستخدام مسرع isharkVPN وابحث عن عنوان IP الخاص بك باستخدام Whatsmyip

ishark blog article

2023-05-05 10:11:10

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والوصول المقيّد لبعض المواقع؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN! توفر خدمتنا سرعات إنترنت فائقة السرعة ووصولاً غير مقيد إلى جميع مواقع الويب المفضلة لديك.



ولكن لا تأخذ كلمتنا فقط - تحقق من سرعة الإنترنت الحالية وعنوان IP الخاص بك باستخدام عنوان WhatsMyIP قبل وبعد استخدام خدمتنا. ستلاحظ تحسنًا كبيرًا في السرعة والخصوصية.



تقدم خدمة VPN الخاصة بنا أيضًا ميزات أمان من الدرجة الأولى ، بما في ذلك التشفير من الدرجة العسكرية وتقنية مفتاح القفل التلقائي. يمكنك أن تطمئن إلى أن نشاطك على الإنترنت محمي من أعين المتطفلين.



بالإضافة إلى ذلك ، فإن مسرع isharkVPN سهل الاستخدام بشكل لا يصدق. ما عليك سوى تنزيل تطبيقنا أو تهيئة إعدادات جهازك للاتصال بخوادمنا ، وستكون جاهزًا للاستمتاع بتجربة إنترنت سلسة.



لا ترضى بسرعات الإنترنت البطيئة والوصول المحدود إلى الويب. جرب مسرع isharkVPN اليوم واستمتع بالحرية والخصوصية التي تستحقها.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك استخدام عنوان whatsmyip والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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