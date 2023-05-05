التدوين > زيادة سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator

زيادة سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-05 10:11:25

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN. مع مسرع isharkVPN ، ستزيد سرعة الإنترنت لديك بنسبة تصل إلى 70٪. إنه سهل الاستخدام ومتوافق مع جميع الأجهزة ، لذا يمكنك تحسين سرعة الإنترنت لديك على الكمبيوتر المحمول أو الهاتف أو الجهاز اللوحي أو حتى وحدة التحكم في الألعاب.



واحدة من أفضل ميزات مسرع isharkVPN هي قدرته على تجاوز اختناق الإنترنت. يتم اختناق الإنترنت عندما يقوم مزود خدمة الإنترنت الخاص بك بإبطاء اتصالك عن قصد ، غالبًا لأنشطة مثل البث أو الألعاب. مع مسرع isharkVPN ، يمكنك تجاوز هذا الاختناق والاستمتاع بسرعات إنترنت سريعة وموثوقة.



ميزة أخرى رائعة لمسرع isharkVPN هي توافقه مع whatsmydnsserver. يسمح لك Whatsmydnsserver بالتحقق من خادم DNS الخاص بك ، والذي يمكن أن يكون مهمًا لأسباب تتعلق بالخصوصية والأمان. باستخدام مسرع isharkVPN ، يمكنك الاتصال بسهولة بخادم DNS مختلف ، والذي يمكن أن يساعد في حماية خصوصيتك وأمانك على الإنترنت.



بشكل عام ، إذا كنت تبحث عن طريقة لتحسين سرعة الإنترنت لديك وحماية خصوصيتك وأمانك على الإنترنت ، فإن مسرع isharkVPN هو الحل الأمثل. بفضل واجهته سهلة الاستخدام والتوافق مع whatsmydnsserver ، فهو الأداة المثالية لأي شخص يريد الاستمتاع بسرعات إنترنت سريعة وموثوقة. فلماذا تنتظر؟ جرب مسرع isharkVPN اليوم واختبر الفرق في سرعات الإنترنت لديك.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك إرسال خادم ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن

Get isharkVPN