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زيادة سرعة الإنترنت لديك مع IsharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-05 08:52:15

تقديم الحل النهائي للأمان عبر الإنترنت: isharkVPN Accelerator!



هل سئمت من التعرض للهجمات الإلكترونية وسرقة الهوية أثناء تصفح الإنترنت؟ إذن لا تنظر إلى أبعد من isharkVPN Accelerator! تعمل تقنية الشبكة الخاصة الافتراضية (VPN) المتطورة الخاصة بنا على تشفير نشاطك عبر الإنترنت وحماية معلوماتك الشخصية من أعين المتطفلين. وبفضل السرعات الفائقة والنطاق الترددي غير المحدود ، يمكنك الاستمتاع بالوصول السلس للإنترنت دون التضحية بالأمن.



ولكن هذا ليس كل شيء - يقدم isharkVPN Accelerator أيضًا مجموعة من الميزات المتقدمة لتحسين تجربتك عبر الإنترنت. من الانقسام النفقي إلى الحماية من تسرب DNS ، تم تصميم حل VPN الخاص بنا ليحافظ على سلامتك وأمانك في جميع الأوقات. بالإضافة إلى ذلك ، تجعل واجهتنا سهلة الاستخدام من السهل تخصيص إعداداتك والاتصال بالخوادم المفضلة لديك.



وبالحديث عن الخوادم ، يقدم isharkVPN Accelerator شبكة عالمية رائعة تضم أكثر من 1000 خادم في أكثر من 60 دولة ، مما يمنحك المرونة لتصفح الإنترنت من أي مكان في العالم. بالإضافة إلى ذلك ، من خلال سياسة عدم الاحتفاظ بالسجلات الخاصة بنا ، يمكنك أن تطمئن إلى أن نشاطك عبر الإنترنت يظل خاصًا وآمنًا.



لكن لا تأخذ كلمتنا فقط - جرب isharkVPN Accelerator بنفسك ولاحظ الفرق الذي يمكن أن يحدثه في أمنك على الإنترنت. وأثناء تواجدك فيه ، تأكد من إطلاعك على موقع شريكنا ، WhatsMyIP IPv4 ، لمزيد من المعلومات حول هويتك على الإنترنت. مع WhatsMyIP IPv4 ، يمكنك بسرعة وسهولة تحديد عنوان IP العام الخاص بك والمعلومات الهامة الأخرى حول اتصالك بالإنترنت.



فما تنتظرون؟ تحكم في أمانك وخصوصيتك عبر الإنترنت باستخدام isharkVPN Accelerator و WhatsMyIP IPv4 اليوم!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك whatsmyip ipv4 والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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