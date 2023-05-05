التدوين > عزز سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator واكتشف مزود خدمة الإنترنت الخاص بك مع WhatsMyISP

عزز سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator واكتشف مزود خدمة الإنترنت الخاص بك مع WhatsMyISP

ishark blog article

2023-05-05 08:52:45

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت ومشكلات التخزين المؤقت أثناء بث أفلامك وعروضك المفضلة؟ هل غالبًا ما تواجه مشكلات في الاتصال أثناء ممارسة الألعاب عبر الإنترنت؟ إذا كانت إجابتك بنعم ، فقد حان الوقت لترقية تجربتك على الإنترنت باستخدام مسرع isharkVPN و whatsmyisp!



isharkVPN Accelerator هو أداة قوية تعمل على تحسين اتصالك بالإنترنت من أجل بث سريع وغير متقطع ولعب وتصفح. مع مسرع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بسرعات تصل إلى 5x أسرع ، وتقليل زمن الوصول ، وتحسين الاستقرار. هذا يعني عدم وجود المزيد من التخزين المؤقت أو التأخير ، وتجربة إنترنت سلسة حتى خلال ساعات الذروة.



ولكن كيف تعرف ما إذا كان اتصالك بالإنترنت محسنًا لمسرع isharkVPN؟ هذا هو المكان الذي يأتي فيه whatsmyisp. Whatsmyisp هو أداة مجانية عبر الإنترنت تتيح لك اختبار سرعة الإنترنت لديك وتحديد ما إذا كان اتصالك مناسبًا لمسرع isharkVPN. بنقرات قليلة فقط ، يمكنك التحقق من سرعات التنزيل والتحميل ، وأداة ping ، وعدم الاستقرار والحصول على تقرير مفصل عن جودة الاتصال لديك.



معًا ، يمكن لمسرع isharkVPN و whatsmyisp تحويل تجربة الإنترنت الخاصة بك والارتقاء بها إلى المستوى التالي. سواء كنت تقوم ببث المحتوى المفضل لديك أو ممارسة الألعاب عبر الإنترنت أو تصفح الويب ، يمكنك الاستمتاع بسرعات فائقة واتصال سلس مع مسرع isharkVPN. ومع whatsmyisp ، يمكنك التأكد من تحسين اتصالك بالإنترنت لتحقيق أقصى أداء.



فما تنتظرون؟ جرب مسرع isharkVPN و whatsmyisp اليوم وداعًا لإبطاء سرعات الإنترنت ومشكلات الاتصال مرة واحدة وإلى الأبد!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك الحصول على whatsmyisp والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن

Get isharkVPN