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قم بحماية هويتك على الإنترنت وزد من سرعة الإنترنت لديك باستخدام iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-05 08:53:15

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت لمقاطع الفيديو باستمرار؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN!



لا توفر خدمة VPN الخاصة بنا التصفح الآمن والحماية من التهديدات عبر الإنترنت فحسب ، بل تعمل أيضًا على تسريع سرعة الإنترنت لديك لتصفح وتدفق أكثر سلاسة. قل وداعًا لأوقات التحميل المحبطة ومرحبًا بالاتصالات فائقة السرعة.



ومن خلال ميزة "ما هو عنوان IP الخاص بي" ، يمكنك بسهولة التحقق من عنوان IP الخاص بك والتأكد من بقاء أنشطتك عبر الإنترنت مجهولة الهوية وسرية. لا داعي للقلق بشأن المتسللين أو أعين المتطفلين الذين يتتبعون كل تحركاتك.



بالإضافة إلى ذلك ، فإن واجهتنا سهلة الاستخدام ودعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع تجعل استخدام مسرع isharkVPN أمرًا سهلاً. فلماذا تنتظر؟ اشترك اليوم واستمتع بتجربة التصفح المطلقة.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك إرسال عنوان IP الخاص بي والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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