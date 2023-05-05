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عزز اتصالك مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-05 05:14:34

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت أثناء محاولة بث برامجك المفضلة أو ممارسة الألعاب عبر الإنترنت؟ لا تنظر إلى أبعد من مسرع iSharkVPN. لا توفر خدمة VPN الخاصة بنا تجربة تصفح آمنة وخصوصية فحسب ، بل تستخدم أيضًا تقنية متقدمة لزيادة سرعات الإنترنت وتقليل التأخير.



مع مسرع iSharkVPN ، ستتمكن من الاستمتاع باتصالات إنترنت فائقة السرعة وبث سلس بغض النظر عن مكان وجودك في العالم. بالإضافة إلى ذلك ، خدمتنا متوافقة مع جميع الأجهزة وأنظمة التشغيل ، لذا يمكنك استخدامها على هاتفك الذكي أو الكمبيوتر المحمول أو حتى تلفزيونك الذكي.



ولكن كيف يعمل برنامج تسريع iSharkVPN؟ من خلال استخدام AWS أو Amazon Web Services ، يمكننا تسخير قوة الحوسبة السحابية لتحسين اتصالك بالإنترنت. AWS عبارة عن منصة حوسبة سحابية أطلقتها Amazon في عام 2006 ، ومنذ ذلك الحين أصبحت واحدة من أكبر الخدمات السحابية وأكثرها شعبية في السوق.



في iSharkVPN ، نستخدم AWS لتشغيل ميزة التسريع الخاصة بنا ، والتي تعمل عن طريق توجيه حركة المرور على الإنترنت من خلال شبكة أسرع وأكثر كفاءة. هذا يعني أن بياناتك تنتقل عبر عدد أقل من الخوادم ولديها ازدحام أقل ، مما يؤدي إلى سرعات أعلى وتقليل التخزين المؤقت.



فلماذا تنتظر؟ جرب مسرّع iSharkVPN اليوم واختبر قوة AWS بنفسك. من خلال تقنيتنا المتطورة وميزات الأمان من الدرجة الأولى ، ستتمكن من الاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة السرعة وتجربة آمنة عبر الإنترنت لم يسبق لها مثيل.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك متى بدأت ، الاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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