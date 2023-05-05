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استعد لـ Fortnite Chapter 4 مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-05 05:15:12

انتبه لجميع لاعبي Fortnite! هل سئمت من بطء سرعة الإنترنت واللعب البطيء؟ لا تنظر أبعد من isharkVPN Accelerator. توفر تقنيتنا المتطورة سرعات إنترنت فائقة السرعة لتجربة ألعاب سلسة وسلسة.



مع isharkVPN Accelerator ، يمكنك أن تقول وداعًا للتأخير المحبط ومرحبًا بأفراد العائلة المالكة. تعمل تقنية VPN القوية الخاصة بنا على تحسين اتصالك بالإنترنت ، وتقليل اختبار ping وتقليل زمن الوصول إلى أدنى حد للحصول على تجربة ألعاب لا تقبل المنافسة.



وبالحديث عن Fortnite ، هل أنت مستعد للفصل 4؟ من المقرر أن يبدأ الفصل الجديد المرتقب في 27 أغسطس الساعة 8:00 مساءً بالتوقيت المركزي. مع isharkVPN Accelerator ، يمكنك التأكد من أنك جاهز للغوص في الحدث من أول ثانية.



فما تنتظرون؟ اشترك في isharkVPN Accelerator اليوم واستعد لتجربة ألعاب لا مثيل لها. لا تدع سرعات الإنترنت البطيئة تمنعك من تحقيق النصر - تحكم في اتصالك باستخدام isharkVPN Accelerator.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك عندما يبدأ الفصل 4 من Fortnite بالتوقيت المركزي ، والتمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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