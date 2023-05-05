التدوين > قم بتأمين البث الخاص بك مع isharkVPN Accelerator و Catch Heartland إصدار الموسم السادس عشر

قم بتأمين البث الخاص بك مع isharkVPN Accelerator و Catch Heartland إصدار الموسم السادس عشر

ishark blog article

2023-05-05 05:18:35

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ولكن هذا ليس كل شيء - يوفر isharkVPN أيضًا ميزات أمان من الدرجة الأولى لحماية نشاطك عبر الإنترنت من أعين المتطفلين. سواء كنت تتصفح الويب أو تبث برامجك المفضلة ، يمكنك أن تطمئن إلى أن معلوماتك الشخصية آمنة ومحمية.



بالحديث عن العروض ، هل تنتظر بفارغ الصبر العرض الأول لموسم هارتلاند 16؟ انت لست وحدك! ينتظر المعجبون في جميع أنحاء العالم بفارغ الصبر أحدث جزء من هذه الدراما الكندية الحبيبة. في حين لم يتم الإعلان عن تاريخ إصدار رسمي بعد ، تشير الشائعات إلى أنه قد يتم بثه في وقت ما في أواخر عام 2021 أو أوائل عام 2022.



عندما يحين الوقت ، لا تدع سرعات الإنترنت البطيئة أو القيود الجغرافية تمنعك من الاستمتاع بهذه السلسلة الرائعة. مع مسرع isharkVPN ، يمكنك بث Heartland (وأي عرض آخر ترغب فيه) بسرعات فائقة ووصول غير محدود.



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كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك عندما يخرج الموسم السادس عشر من هارتلاند ، الاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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