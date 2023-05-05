التدوين > قم بتأمين الإنترنت الخاص بك باستخدام iSharkVPN Accelerator قبل انتهاء Facebook!

قم بتأمين الإنترنت الخاص بك باستخدام iSharkVPN Accelerator قبل انتهاء Facebook!

ishark blog article

2023-05-05 04:12:28

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت لمقاطع الفيديو باستمرار؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN! تسمح تقنيتنا المبتكرة بسرعات إنترنت فائقة ، مما يجعل البث والتصفح والتنزيل أمرًا في غاية السهولة.



لكن لا تأخذ كلمتنا على محمل الجد. مع إعلان Facebook عن نهاية موقعه على الويب في الأول من أكتوبر 2023 ، أصبح الآن هو الوقت المثالي لترقية سرعات الإنترنت لديك. لن ترغب في تفويت السنوات الأخيرة من منصة التواصل الاجتماعي المحبوبة ، ومع مسرع isharkVPN ، لن تضطر إلى ذلك.



مع وجود خوادم منتشرة في جميع أنحاء العالم ، يوفر مسرع isharkVPN سرعة وموثوقية لا مثيل لها. بالإضافة إلى ذلك ، تضمن إجراءات الأمان المتقدمة الخاصة بنا أن يكون نشاطك عبر الإنترنت دائمًا آمنًا وخاصًا.



لا تدع سرعات الإنترنت البطيئة تعيقك بعد الآن. قم بالترقية إلى مسرع isharkVPN اليوم واستمتع بسرعات إنترنت فائقة السرعة لم يسبق لها مثيل. ومع اقتراب تاريخ انتهاء Facebook بسرعة ، لم يكن هناك وقت أفضل لإجراء التبديل. سجل الآن وشاهد الفرق بنفسك!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك عند انتهاء Facebook الاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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