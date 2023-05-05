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لا تضحي بالسرعة من أجل الأمان مع مسرع isharkVPN

ishark blog article

2023-05-05 03:28:42

هل سئمت من بطء الاتصال بالإنترنت عند الاتصال بشبكة VPN؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN!



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك أن تقول وداعًا لسرعات الإنترنت البطيئة بشكل محبط عند استخدام VPN. تعمل تقنيتنا على تحسين اتصالك ، مما يجعلها أسرع وأكثر استقرارًا من أي وقت مضى.



عند الاتصال بشبكة VPN ، يمكن أن يؤدي ذلك غالبًا إلى فقد اتصالك بالإنترنت تمامًا. قد يكون هذا محبطًا ، خاصة إذا كنت بحاجة إلى الوصول إلى معلومات مهمة عبر الإنترنت. ولكن مع مسرع isharkVPN ، يمكنك البقاء على اتصال بالإنترنت أثناء الاستمتاع أيضًا بمزايا VPN.



تعمل تقنية التسريع الخاصة بنا عن طريق تقليل المسافة بين جهازك وخادم VPN. هذا يعني أن بياناتك لديها مسافة أقل للسفر ، مما يؤدي إلى اتصال أسرع وأكثر موثوقية.



لكن لا تأخذ كلمتنا على محمل الجد. جرب مسرع isharkVPN بنفسك وشاهد الفرق الذي يمكن أن يحدثه في تجربة تصفح الإنترنت الخاصة بك. من خلال واجهتنا سهلة الاستخدام والأسعار المعقولة ، لا يوجد سبب لعدم تجربتها.



لذلك إذا مللت من بطء سرعات الإنترنت وفقدت اتصالك عند استخدام VPN ، فانتقل إلى مسرع isharkVPN اليوم واختبر الفرق بنفسك!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك عندما أتصل بشبكة VPN أفقد الإنترنت ، واستمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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