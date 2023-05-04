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زيادة سرعة الإنترنت لديك مع IsharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-04 18:00:00

iSharkVPN Accelerator: الحل لتصفح إنترنت أسرع وأكثر أمانًا



هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والقلق بشأن أمانك على الإنترنت؟ لا تنظر إلى أبعد من iSharkVPN Accelerator. من خلال تقنيتنا المتطورة ، يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة السرعة مع الحفاظ على خصوصيتك على الإنترنت كما هي.



يعمل مسرع VPN الخاص بنا من خلال تحسين اتصالك بالإنترنت وتقليل زمن الوصول وزيادة النطاق الترددي. هذا يعني أنه يمكنك الاستمتاع ببث أفلامك وعروضك المفضلة دون تخزين مؤقت ، والمشاركة في الألعاب عبر الإنترنت بأقل تأخير ، وتنزيل الملفات الكبيرة في جزء صغير من الوقت. بالإضافة إلى ذلك ، من خلال التشفير من الدرجة العسكرية ، يمكنك الشعور بالأمان بمعرفة أن نشاطك على الإنترنت محمي من أعين المتطفلين.



ولكن متى يجب عليك استخدام TCP مقابل UDP؟ TCP (بروتوكول التحكم في الإرسال) هو بروتوكول موثوق به ولكنه أبطأ ويضمن تلقي جميع حزم البيانات بالترتيب الصحيح. إنه مثالي للمهام التي تتطلب الدقة والاكتمال ، مثل إرسال رسائل البريد الإلكتروني أو إجراء المعاملات عبر الإنترنت. UDP (بروتوكول مخطط بيانات المستخدم) هو بروتوكول أسرع ولكنه أقل موثوقية يرسل حزم البيانات دون التحقق مما إذا تم استلامها بشكل صحيح. إنه مثالي للمهام التي تتطلب سرعة ، مثل البث المباشر أو اللعب عبر الإنترنت.



لذلك ، سواء كنت ترسل معلومات حساسة أو تبث المحتوى المفضل لديك ، فإن iSharkVPN Accelerator يغطيك. اختبر سرعات أعلى وأمانًا متزايدًا مع iSharkVPN Accelerator اليوم.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك وقت استخدام tcp vs udp ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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