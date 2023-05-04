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عزز البث الخاص بك مع isharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-04 18:05:41

تقديم iSharkVPN Accelerator - الحل النهائي لتصفح إنترنت آمن وسريع!



هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتهديدات الأمنية أثناء تصفح الإنترنت؟ إذا كانت الإجابة بنعم ، فإن iSharkVPN Accelerator هو الحل الأمثل لك. مع iSharkVPN Accelerator ، يمكنك الاستمتاع بتصفح إنترنت سريع وآمن كما لم يحدث من قبل.



iSharkVPN Accelerator هي أداة قوية تعمل على تحسين اتصالك بالإنترنت وتسريع أنشطتك عبر الإنترنت. يعمل عن طريق ضغط البيانات المنقولة بين جهازك والإنترنت ، مما يقلل من كمية البيانات التي يجب نقلها. هذا يؤدي إلى سرعات إنترنت أسرع وتجربة تصفح أكثر سلاسة.



بالإضافة إلى زيادة سرعات الإنترنت ، يوفر iSharkVPN Accelerator أيضًا ميزات أمان من الدرجة الأولى لحماية أنشطتك عبر الإنترنت. يقوم بتشفير اتصالك بالإنترنت ، مما يجعل من المستحيل على المتسللين ومجرمي الإنترنت اعتراض بياناتك. يضمن ذلك أن تظل معلوماتك الحساسة ، مثل كلمات المرور وتفاصيل بطاقة الائتمان ، آمنة ومأمونة.



iSharkVPN Accelerator متوافق مع جميع الأجهزة ، بما في ذلك الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية. إنه سهل الاستخدام ولا يتطلب معرفة تقنية. ما عليك سوى تنزيل التطبيق وتثبيته ، وستكون جاهزًا للانطلاق.



وهذا ليس كل شيء! يسعدنا أن نعلن أن Peacock ، خدمة البث التي طال انتظارها من NBCUniversal ، ستتوفر قريبًا في كندا. مع iSharkVPN Accelerator ، يمكنك الوصول إلى Peacock وبث برامجك وأفلامك المفضلة دون أي قيود.



فما تنتظرون؟ احصل على iSharkVPN Accelerator اليوم واستمتع بتصفح إنترنت سريع وآمن وغير مقيد. واحرص على ترقب إطلاق سراح Peacock في كندا!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك متى يكون الطاووس متاحًا في كندا ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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