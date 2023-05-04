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حماية خصوصيتك مع isharkVPN Accelerator: حافظ على المتصلين غير المرغوب فيهم في الظلام

ishark blog article

2023-05-04 15:56:07

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت أثناء البث عبر الإنترنت؟ لا تبحث عن مسرع isharkVPN ، الحل النهائي لتعزيز أداء الإنترنت لديك.



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة وبث سلس على جميع أجهزتك. تعمل تقنيتنا المتقدمة على تحسين اتصالك بالإنترنت وتقليل زمن الوصول وتحسين سرعات التنزيل والتحميل.



لكن هذا ليس كل شيء - يوفر مسرع isharkVPN أيضًا تجربة تصفح آمنة وخصوصية. تحمي تقنية التشفير الخاصة بنا نشاطك عبر الإنترنت من أعين المتطفلين ، مما يضمن حماية بياناتك ومعلوماتك الشخصية من المتسللين ومجرمي الإنترنت.



وعندما يتعلق الأمر بالمتصلين غير المرغوب فيهم ، فإن isharkVPN يغطيك. تتيح لك ميزة حظر المكالمات الخاصة بنا حظر المكالمات غير المرغوب فيها بسهولة دون علم المتصل بذلك. قل وداعًا للمسوقين عبر الهاتف المزعجين ومكالمات البريد العشوائي للأبد.



فما تنتظرون؟ جرب مسرع isharkVPN اليوم واستمتع بسرعات إنترنت فائقة السرعة وأقصى درجات الخصوصية والأمان.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك عندما تحظر متصلًا يعرفه ، الاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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