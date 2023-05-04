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قم بحماية خصوصيتك على الإنترنت باستخدام مسرع isharkVPN وتعرف على كيفية حظر الأرقام على iPhone

ishark blog article

2023-05-04 15:56:37

هل تبحث عن خدمة VPN موثوقة يمكنها أن توفر لك سرعة إنترنت فائقة السرعة مع الحفاظ على أمان أنشطتك عبر الإنترنت؟ لا تنظر أبعد من iSharkVPN Accelerator!



يعد iSharkVPN Accelerator الخيار الأمثل لأي شخص يرغب في الاستمتاع باتصال إنترنت سريع وآمن وغير منقطع ، وذلك بفضل أحدث التقنيات وميزات الأمان من الدرجة الأولى. سواء كنت تتصفح الويب أو تشاهد برامجك المفضلة أو تقوم بتنزيل الملفات ، يمكنك دائمًا الاعتماد على iSharkVPN Accelerator لتقديم سرعات إنترنت سريعة وموثوقة.



ولكن هذا ليس كل شيء - يأتي iSharkVPN Accelerator أيضًا مع مجموعة متنوعة من ميزات الأمان المتقدمة للمساعدة في الحفاظ على أنشطتك عبر الإنترنت خاصة وآمنة تمامًا. على سبيل المثال ، يمكنك استخدام iSharkVPN Accelerator لتشفير كل حركة المرور الخاصة بك على الإنترنت ، مما يجعل من المستحيل تقريبًا على أي شخص اعتراض أنشطتك عبر الإنترنت أو التجسس عليها.



وإذا كنت من مستخدمي iPhone ، فستحب أيضًا ميزة "Block This Caller" الجديدة التي تتيح لك حظر المكالمات والرسائل النصية غير المرغوب فيها بسهولة من أرقام هواتف محددة. ما عليك سوى فتح تطبيق الهاتف والنقر على "i" بجوار رقم الهاتف الذي تريد حظره وتحديد "حظر هذا المتصل".



فلماذا تنتظر؟ اشترك في iSharkVPN Accelerator اليوم واستمتع بسرعات إنترنت فائقة السرعة وميزات أمان لا مثيل لها لم يسبق لها مثيل!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك عند حظر رقم على iPhone الاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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