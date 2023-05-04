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زيادة سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-04 15:56:44

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت أثناء التصفح أو البث؟ لا مزيد من البحث لأن مسرع isharkVPN هو الحل الذي تبحث عنه!



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة وبث سلس على جميع أجهزتك. سواء كنت تعمل من المنزل أو تبث برامجك المفضلة أو تلعب الألعاب عبر الإنترنت ، فإن مسرع isharkVPN يضمن لك تجربة إنترنت سلسة وسريعة.



لكن هذا ليس كل شيء! يوفر مسرع IsharkVPN أيضًا أمانًا وخصوصية من الدرجة الأولى لجميع أنشطتك عبر الإنترنت. قم بحماية معلوماتك وبياناتك الحساسة من الهجمات الإلكترونية والمتسللين باستخدام تقنية التشفير المتقدمة الخاصة بنا.



وبالنسبة لتلك المكالمات والنصوص غير المرغوب فيها المزعجة ، يقدم برنامج isharkVPN speederator ميزة الحظر التي تتيح لك حظر أي رقم بسهولة. لكن السؤال ، عندما تحظر رقمًا ، هل يعرفون؟ الجواب لا. لن يتلقى الرقم المحظور أي إشعار بأنه قد تم حظره ، ولن تصل مكالماته أو نصوصه إلى جهازك.



فلماذا تنتظر؟ قم بترقية تجربتك على الإنترنت اليوم مع مسرع isharkVPN واستمتع بتصفح وبث سريع وآمن وخالي من المتاعب. جرب خدمتنا الخالية من المخاطر مع ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا. ابدأ الآن وانضم إلى ملايين العملاء الراضين الذين يثقون بمسرع isharkVPN لاحتياجاتهم على الإنترنت.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك عندما تحظر رقمًا يعرفونه ، الاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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