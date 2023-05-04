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التدوين > قم بحماية خصوصيتك وأمانك على الإنترنت باستخدام مسرع isharkVPN

قم بحماية خصوصيتك وأمانك على الإنترنت باستخدام مسرع isharkVPN

ishark blog article

2023-05-04 15:57:14
هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والوصول المقيّد لبعض المواقع؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN! تضمن تقنيتنا المتطورة سرعات إنترنت فائقة السرعة والقدرة على تجاوز أي قيود جغرافية حتى تتمكن من الوصول إلى مواقع الويب التي تريدها وقتما تشاء.

ولكن ماذا عن المكالمات والرسائل غير المرغوب فيها؟ مع isharkVPN ، لديك خيار حظر أرقام هواتف معينة. وأفضل جزء؟ لن يعرف الرقم المحظور أبدًا أنه تم حظره. لا مزيد من الانقطاعات غير المرغوب فيها خلال يومك المزدحم.

فما تنتظرون؟ انضم إلى مجتمع isharkVPN اليوم واستمتع بوصول أسرع وأكثر أمانًا للإنترنت مع ميزة إضافية تتمثل في حظر المكالمات والرسائل النصية غير المرغوب فيها. قل وداعًا للسرعات البطيئة والانقطاعات غير المرغوب فيها ، ومرحبًا بتجربة أكثر كفاءة ومتعة عبر الإنترنت.

كيفية استخدام isharkVPN؟

isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:

1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛

2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛

3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛

4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.

مع isharkVPN ، يمكنك عند حظر رقم هاتف يعرفونه ، الاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.
أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن
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