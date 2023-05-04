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احمِ خصوصيتك وأمانك على الإنترنت باستخدام مسرع isharkVPN

ishark blog article

2023-05-04 15:57:58

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت عند بث برامجك المفضلة أو ممارسة الألعاب عبر الإنترنت؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN. يعمل برنامجنا على تحسين اتصالك بالإنترنت لتوفير سرعات أعلى ووقت استجابة أقل وأداء أفضل بشكل عام.



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك أيضًا أن تطمئن إلى أن نشاطك عبر الإنترنت آمن وخاص. تقوم تقنية VPN الخاصة بنا بتشفير بياناتك وحمايتها من أعين المتطفلين والمتسللين المحتملين. بالإضافة إلى ذلك ، مع سياستنا الصارمة لعدم الاحتفاظ بالسجلات ، يمكنك الوثوق في أننا لا نجمع أيًا من معلوماتك الشخصية.



ولكن هذا ليس كل شيء - فنحن نقدم أيضًا ميزة ملائمة لحظر أرقام الهواتف غير المرغوب فيها. سواء أكان ذلك من المسوقين عبر الهاتف المزعجين أو السابقين الذين تفضل عدم التحدث إليهم ، تتيح لك منصتنا إمكانية حظر المكالمات والنصوص الواردة بسهولة من أرقام محددة.



لذا قل وداعًا لإبطاء سرعات الإنترنت والمكالمات غير المرغوب فيها - جرب مسرع isharkVPN اليوم وجرب فوائد تجربة الإنترنت الأسرع والأكثر أمانًا.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك عند حظر رقم هاتف الاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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