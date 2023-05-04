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عزز تجربتك على الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-04 13:38:25

تقديم مسرع isharkVPN: أسرع طريقة لتأمين اتصالك بالإنترنت



إذا كنت تبحث عن طريقة لتسريع اتصالك بالإنترنت مع ضمان خصوصيتك وأمانك ، فابحث عن isharkVPN Accelerator.



مع isharkVPN Accelerator ، يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة السرعة تصل إلى 10 مرات أسرع من شبكات VPN التقليدية. وأفضل جزء؟ يمكنك استخدام isharkVPN Accelerator على أي جهاز ، بما في ذلك iPhone أو iPad أو هاتف Android أو الكمبيوتر اللوحي أو جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows أو Mac.



مع isharkVPN Accelerator ، يمكنك تصفح الويب وبث برامجك وأفلامك المفضلة وتنزيل الملفات بسهولة ، دون القلق بشأن السرعات البطيئة أو التخزين المؤقت. وبفضل سياسة التشفير وعدم الاحتفاظ بالسجلات ، ستكون أنشطتك عبر الإنترنت خاصة وآمنة تمامًا.



ولكن هذا ليس كل شيء - باستخدام isharkVPN Accelerator ، يمكنك أيضًا تجاوز القيود الجغرافية والوصول إلى المحتوى من أي مكان في العالم. لا مزيد من المواقع المحجوبة أو المحتوى المقيد أو الرقابة.



فلماذا تنتظر؟ اشترك في isharkVPN Accelerator اليوم واستمتع بتجربة الإنترنت المطلقة.



عندما تحظر شخصًا ما على iPhone: ماذا يرون؟



يمكن أن يكون حظر شخص ما على جهاز iPhone الخاص بك أداة مفيدة لمنع المكالمات أو الرسائل النصية أو الرسائل غير المرغوب فيها. لكن ماذا يرون عندما تحظرهم؟



عندما تحظر شخصًا ما على جهاز iPhone الخاص بك ، فلن يتم إخطاره بأنه قد تم حظره. ومع ذلك ، قد يلاحظون أنهم غير قادرين على الاتصال بك أو إرسال رسائل نصية أو إرسال رسائل إليك. قد يرون أيضًا أن مكالماتهم تذهب مباشرة إلى البريد الصوتي ، ولا يتم تسليم رسائلهم.



إذا كنت قد أجريت محادثات من قبل مع الشخص الذي حظرته ، فستظل رسائله تظهر في سجل المحادثة ، لكنك لن تتلقى أي رسائل جديدة منه.



بشكل عام ، يعد حظر شخص ما على جهاز iPhone الخاص بك ميزة مفيدة يمكن أن تساعدك في إدارة اتصالاتك وحماية خصوصيتك. فقط تذكر ، إذا قررت إلغاء حظر شخص ما ، فستحتاج إلى القيام بذلك يدويًا في إعدادات iPhone.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك عندما تحظر شخصًا ما على iPhone ما يراه ، واستمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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