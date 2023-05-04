التدوين > قم بإلغاء حظر الأرقام المحظورة وزيادة سرعة الإنترنت لديك باستخدام iSharkVPN Accelerator

قم بإلغاء حظر الأرقام المحظورة وزيادة سرعة الإنترنت لديك باستخدام iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-04 13:39:10

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت ومواقع الويب التي تستغرق وقتًا طويلاً في التحميل؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN! من خلال تقنيتنا المتطورة ، يمكنك الاستمتاع بسرعات فائقة وتصفح محسن للويب.



ولكن هذا ليس كل شيء - تتيح لك VPN الخاصة بنا أيضًا إرسال رسالة نصية إلى رقم محظور دون أي متاعب. لا مزيد من الإحباط مع الرسائل الفاشلة أو جهات الاتصال المحظورة.



تستخدم تقنية التسريع الخاصة بنا خوارزميات متقدمة لتوجيه حركة المرور الخاصة بك من خلال أسرع الخوادم المتاحة ، مما يسمح بالتصفح والتدفق السلس. وبفضل التشفير من الدرجة العسكرية ، يمكنك أن تطمئن إلى أن نشاطك عبر الإنترنت آمن وخاص.



ولكن ربما تكون الميزة الأكثر إثارة في isharkVPN هي القدرة على إرسال رسالة نصية لرقم محظور. سواء كان ذلك شعلة سابقة ، أو مرسل بريد عشوائي ، أو مجرد شخص لا تريد أن تسمع منه ، تتيح لك VPN الخاصة بنا إرسال رسائل إلى الأرقام المحظورة دون متاعب إلغاء حظرها أولاً.



فلماذا تنتظر؟ جرب مسرع isharkVPN اليوم وجرب فوائد السرعات الفائقة والرسائل النصية غير المحظورة. تجربتك على الإنترنت لن تكون هي نفسها!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك عند إرسال رسالة نصية إلى رقم محظور ، الاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن

Get isharkVPN