قم بحماية خصوصيتك مع iSharkVPN Accelerator وابحث عن موقعك مع Where Am I by IP ishark blog article 2023-05-04 13:39:53 هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت وقيود الموقع؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN.



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك تجربة سرعات إنترنت فائقة السرعة والوصول إلى المحتوى من أي مكان في العالم. لا مزيد من التخزين المؤقت ، لا مزيد من الإحباط - فقط إنترنت سريع وموثوق.



لكن هذا ليس كل شيء. إحدى الميزات البارزة في isharkVPN هي القدرة على معرفة مكانك عن طريق عنوان IP. هذا يعني أنه يمكنك تصفح الإنترنت مع التأكد من أن موقعك لا يتتبعه أي شخص. وبفضل بروتوكولات التشفير والأمان المتقدمة من isharkVPN ، يتم دائمًا حماية نشاطك عبر الإنترنت ومعلوماتك الشخصية.



لذا ، سواء كنت تقوم ببث برامجك المفضلة ، أو تقوم ببعض التسوق عبر الإنترنت ، أو تتصفح الويب فقط ، فإن isharkVPN يوفر لك الحماية. جربه اليوم واختبر الفرق بنفسك.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك أينما كنت عبر IP ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.