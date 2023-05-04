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حافظ على نظامك نظيفًا وآمنًا باستخدام مسرع isharkVPN

ishark blog article

2023-05-04 13:42:21

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت المستمر؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN! تساعد تقنيتنا المبتكرة على تحسين اتصالك بالإنترنت وزيادة سرعات التصفح لديك ، مما يترك لك تجربة سلسة عبر الإنترنت.



ولكن هذا ليس كل شيء - تقدم isharkVPN أيضًا أفضل ميزات الأمان لحماية خصوصيتك على الإنترنت. من خلال بروتوكولات التشفير المتقدمة وسياسة عدم الاحتفاظ بالسجلات ، يمكنك أن تطمئن إلى أن معلوماتك الشخصية في مأمن من أعين المتطفلين.



وإذا كنت تتساءل أين تختبئ كل هذه الملفات غير المرغوب فيها المزعجة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك ، فإن isharkVPN قد قام بتغطيتك. يقوم منظف الملفات غير المرغوب فيه لدينا بمسح سريع للنظام الخاص بك لتحديد موقع الملفات غير الضرورية وحذفها ، وتحرير مساحة ثمينة وتحسين أداء جهاز الكمبيوتر الخاص بك.



فلماذا تنتظر؟ اشترك في isharkVPN اليوم وابدأ في الاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة السرعة وأمان لا مثيل له على الإنترنت.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك وضع ملفاتي غير المرغوب فيها والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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