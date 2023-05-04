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زيادة سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-04 13:43:20

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت المستمر أثناء التصفح عبر الإنترنت؟ هل تريد الوصول إلى المحتوى المقيد جغرافيًا وحماية خصوصيتك على الإنترنت في نفس الوقت؟ لا تنظر إلى أبعد من مسرع iSharkVPN!



تسريع iSharkVPN هو تقنية متطورة تعزز سرعة الإنترنت لديك من خلال تحسين الاتصال وتقليل زمن الوصول. مع مسرع iSharkVPN ، يمكنك أن تقول وداعًا لإبطاء أوقات التنزيل والاستمتاع بتدفق سلس للمحتوى المفضل لديك.



بالإضافة إلى إمكانيات زيادة السرعة ، يوفر لك مسرع iSharkVPN أيضًا ميزات أمان وخصوصية من الدرجة الأولى. من خلال تشفير حركة المرور الخاصة بك على الإنترنت ، تضمن iSharkVPN أن تظل معلوماتك الشخصية وأنشطة التصفح الخاصة بك خاصة وآمنة من أعين المتطفلين.



إذن ، أين يمكنك أن تجد مسرع iSharkVPN؟ الأمر سهل مثل زيارة موقع iSharkVPN والاشتراك في الاشتراك. مع خطط تبدأ من 2.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا ، فإن مسرّع iSharkVPN هو حل ميسور التكلفة وفعال لأي شخص يتطلع إلى تحسين تجربته عبر الإنترنت.



ولكن هذا ليس كل شيء - تقدم iSharkVPN أيضًا خدمات DNS التي توفر لك المزيد من الأمان والخصوصية. باستخدام خوادم DNS الخاصة بـ iSharkVPN ، يمكنك منع تتبع الجهات الخارجية وحماية نفسك من عمليات التصيد الاحتيالي.



في الختام ، إذا كنت تبحث عن حل شامل لسرعة الإنترنت لديك ومشاكل الأمان ، فلا تبحث أكثر من تسريع iSharkVPN وخدمات DNS. سجل اليوم واختبر الفرق بنفسك!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك أين يمكنني العثور على نظام أسماء النطاقات ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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