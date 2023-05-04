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حماية خصوصيتك على الإنترنت مع isharkVPN Accelerator على جهاز iPhone الخاص بك

ishark blog article

2023-05-04 12:29:50

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والوصول المقيّد لبعض المواقع؟ لا تنظر أبعد من isharkVPN Accelerator.



لا توفر خدمة VPN الخاصة بنا أمانًا من الدرجة الأولى لنشاطك عبر الإنترنت فحسب ، بل تعزز أيضًا سرعات الإنترنت لديك من أجل البث والألعاب والتصفح. باستخدام الخوادم الموجودة في جميع أنحاء العالم ، يمكنك الوصول إلى المحتوى من أي مكان دون أي تأخير أو تخزين مؤقت.



لكن هذا ليس كل شيء - باستخدام isharkVPN ، يمكنك أيضًا إلغاء حظر المحتوى المقيد جغرافيًا وتجاوز الرقابة على الإنترنت. قل وداعًا للقيود واستمتع بالإنترنت دون أي حدود.



ولا تقلق بشأن أي إعداد معقد - فمن السهل تثبيت isharkVPN واستخدامه على أي جهاز ، بما في ذلك جهاز iPhone الخاص بك. بالحديث عن ذلك ، هل تعرف مكان العثور على عنوان IP الخاص بك على جهاز iPhone الخاص بك؟ ما عليك سوى الانتقال إلى الإعدادات الخاصة بك ، ثم Wi-Fi ، والنقر على أيقونة "i" الزرقاء بجوار شبكتك المتصلة. سيتم إدراج عنوان IP الخاص بك هناك.



فما تنتظرون؟ قم بترقية تجربتك على الإنترنت مع مسرع isharkVPN واستمتع بحرية الإنترنت.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك أين يمكنني العثور على عنوان IP الخاص بي على جهاز iPhone الخاص بي ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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