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عزز أمنك على الإنترنت وقم بالوصول إلى الميزات المخفية باستخدام iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-04 12:29:58

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت وأوقات التخزين المؤقت الطويلة؟ لا تنظر إلى أبعد من مسرع iSharkVPN! تضمن تقنيتنا المتطورة سرعات إنترنت فائقة السرعة ، مما يتيح لك الاستمتاع بالتصفح السلس والبث المباشر والألعاب.



ولكن ما هو مسرع iSharkVPN بالضبط؟ ببساطة ، إنها أداة تعمل على تحسين اتصالك بالإنترنت للحصول على أسرع سرعات ممكنة. باستخدام خدمة VPN الخاصة بنا ، يتم توجيه بياناتك عبر خوادمنا ، والتي تقع في موقع استراتيجي لتوفير أفضل السرعات الممكنة. هذا يعني أنك ستواجه تأخيرًا أقل وانقطاعات أقل وأوقات تنزيل وتحميل أسرع.



وأفضل جزء؟ مسرع iSharkVPN سهل الاستخدام بشكل لا يصدق. ما عليك سوى تنزيل برنامجنا والاتصال بأحد خوادمنا والاستمتاع بسرعات الإنترنت الفائقة. انه من السهل!



ولكن ماذا عن العثور على عنوان IP الخاص بك على طابعة HP؟ لا تقلق ، لقد قمنا بتغطيتك. أولاً ، ستحتاج إلى تحديد عنوان IP الخاص بالطابعة عن طريق طباعة صفحة تكوين الشبكة. للقيام بذلك ، انتقل إلى إعدادات الطابعة وحدد "تهيئة الطباعة". سيؤدي ذلك إلى طباعة صفحة تحتوي على عنوان IP الخاص بالطابعة.



بمجرد حصولك على عنوان IP الخاص بالطابعة ، يمكنك الاتصال به بسهولة من جهاز الكمبيوتر الخاص بك عن طريق إضافة طابعة جديدة في قائمة الإعدادات الخاصة بك. ما عليك سوى تحديد "إضافة طابعة" ، ثم اختيار "إضافة طابعة شبكة ، أو طابعة لاسلكية ، أو طابعة بلوتوث". من هناك ، أدخل عنوان IP الخاص بالطابعة ، وستكون جاهزًا تمامًا!



فما تنتظرون؟ قم بترقية سرعات الإنترنت لديك باستخدام مسرع iSharkVPN والاتصال بسهولة بطابعة HP الخاصة بك من خلال العثور على عنوان IP الخاص بها. تجربتك على الإنترنت لن تكون هي نفسها!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك العثور على عنوان IP على طابعة HP ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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