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عزز البث الخاص بك مع IsharkVPN Accelerator - دليل للعثور على عنوان Roku IP الخاص بك

ishark blog article

2023-05-04 12:30:05

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت أثناء بث برامجك المفضلة على Roku؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN.



تعمل تقنية التسريع الخاصة بنا من خلال تحسين اتصالك بالإنترنت للبث ، مما يمنحك سرعات أعلى وانقطاعات أقل. قل وداعًا للتخزين المؤقت اللامتناهي ومرحبًا بالبث السلس.



لكن كيف تقوم بإعداده؟ أولاً ، ستحتاج إلى العثور على عنوان IP الخاص بجهاز Roku. يمكن العثور على هذا في إعدادات Roku ضمن "الشبكة". بمجرد حصولك على عنوان IP الخاص بك ، ما عليك سوى إدخاله في إعدادات تسريع isharkVPN وستكون جاهزًا للانطلاق.



لا يقتصر دور مسرع isharkVPN على تحسين تجربة البث فحسب ، بل يضيف أيضًا طبقة إضافية من الأمان إلى اتصالك بالإنترنت. من خلال التشفير العسكري الخاص بنا ، سيكون نشاطك على الإنترنت في مأمن من أعين المتطفلين.



لا تدع الإنترنت البطيء يفسد تجربة البث. جرب مسرع isharkVPN اليوم واستمتع بسرعات فائقة وبث مباشر دون انقطاع.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك أين يمكنني العثور على عنوان IP الخاص بي على roku والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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