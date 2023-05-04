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حماية خصوصيتك على الإنترنت وزيادة سرعة الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-04 12:30:35

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت وأوقات التخزين المؤقت المحبطة؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN!



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة تجعل البث والتصفح والتنزيل في غاية السهولة. تعمل تقنيتنا المتقدمة على تحسين اتصالك بالإنترنت لضمان حصولك على أقصى استفادة من مزود خدمة الإنترنت الخاص بك.



لكن ماذا عن خصوصيتك؟ لا تقلق ، يقوم برنامج isharkVPN أيضًا بتشفير حركة المرور الخاصة بك على الإنترنت ، مما يحافظ على نشاطك على الإنترنت آمنًا. سواء كنت في المنزل أو في العمل أو أثناء التنقل ، فإن مسرع isharkVPN يغطيك.



وبالحديث عن كونك أثناء التنقل ، هل تساءلت يومًا أين يمكنك العثور على عنوان IP الخاص بك على هاتفك؟ إنه في الواقع سهل للغاية! ما عليك سوى فتح إعدادات هاتفك وتحديد "Wi-Fi" ثم النقر على الشبكة التي تتصل بها. يجب أن يكون عنوان IP الخاص بك مدرجًا ضمن "عنوان IP".



فما تنتظرون؟ اشترك في مسرع isharkVPN واستمتع بإنترنت أسرع وأكثر أمانًا اليوم. والآن بعد أن عرفت مكان العثور على عنوان IP الخاص بك على هاتفك ، يمكنك أن تطمئن إلى أن نشاطك على الإنترنت محمي دائمًا.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك أين يمكنني العثور على عنوان IP الخاص بي على هاتفي ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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