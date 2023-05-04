التدوين > قم ببث لعبة Australian Survivor من أي مكان باستخدام iSharkVPN Accelerator

قم ببث لعبة Australian Survivor من أي مكان باستخدام iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-04 11:19:15

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وبالحديث عن Australian Survivor ، أين يمكنك بثه؟ لا تنظر أبعد من 10 لعب. تقدم خدمة البث الأسترالية الشهيرة حلقات كاملة من Australian Survivor ، إلى جانب عروض وأفلام أخرى رائعة.



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كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



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