التدوين > قم ببث Chicago Fire الموسم 11 في المملكة المتحدة بسرعة البرق باستخدام iSharkVPN Accelerator

قم ببث Chicago Fire الموسم 11 في المملكة المتحدة بسرعة البرق باستخدام iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-03 23:08:39

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1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



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