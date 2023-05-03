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قم ببث Chicago PD مجانًا باستخدام iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-03 23:09:39

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لكن مسرع isharkVPN ليس فقط للبث. توفر لك خدمة VPN الخاصة بنا أيضًا الأمان والخصوصية التي تحتاجها عبر الإنترنت. باستخدام تقنية التشفير ، ستكون بياناتك في مأمن من أعين المتطفلين ، مما يضمن أن تظل أنشطتك عبر الإنترنت خاصة.



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كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



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