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احصل على أسرع تجربة بث مع isharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-03 04:53:20

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت؟ هل تريد بث برامجك وأفلامك المفضلة دون أي تخزين مؤقت؟ لا تنظر إلى أبعد من مسرع iSharkVPN. لا تعزز خدمة VPN الخاصة بنا خصوصيتك وأمانك عبر الإنترنت فحسب ، بل تزيد أيضًا من سرعة الإنترنت لديك بما يصل إلى 3 مرات!



مع مسرع iSharkVPN ، يمكنك بسهولة تجاوز اختناق الإنترنت والوصول إلى المحتوى المقيد جغرافيًا من أي مكان في العالم. سواء كنت ترغب في مشاهدة أحدث حلقة من برنامجك التلفزيوني المفضل أو مشاهدة حفل جوائز الموسيقى الأمريكية (AMAs) على الهواء مباشرة ، فإن مسرع iSharkVPN يضمن لك أن تكون تجربة البث الخاصة بك سلسة ودون انقطاع.



عند الحديث عن AMA ، من المقرر أن يتم عرض جوائز الموسيقى السنوية في 22 نوفمبر 2020. مع مسرّع iSharkVPN ، يمكنك مشاهدة AMA مباشرة من أي مكان في العالم. ما عليك سوى الاتصال بأحد خوادمنا الموجودة في الولايات المتحدة وأنت على ما يرام.



لكن مسرع iSharkVPN ليس فقط للبث المباشر. تحمي خدمة VPN الخاصة بنا أيضًا نشاطك عبر الإنترنت من أعين المتطفلين من خلال تشفير اتصالك بالإنترنت. هذا يعني أنه لا يمكن لأي شخص اعتراض بياناتك ، سواء كنت تتصفح الويب أو تصل إلى حسابك المصرفي عبر الإنترنت.



فما تنتظرون؟ اشترك في iSharkVPN Accelerator اليوم واستمتع بوصول سريع وآمن إلى الإنترنت ، بغض النظر عن مكان وجودك. ولا تنس مشاهدة AMA مباشرة في 22 نوفمبر - مع مسرّع iSharkVPN ، لن تفوتك أي لحظة!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك أين يمكنني مشاهدة amas والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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