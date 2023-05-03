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شاهد بطولة فرنسا المفتوحة من أي مكان باستخدام iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-03 04:56:34

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وبالحديث عن البث ، أين يمكنك مشاهدة بطولة فرنسا المفتوحة في المملكة المتحدة؟ لحسن الحظ ، مع isharkVPN ، يمكنك الوصول بسهولة إلى البطولة وأنت مرتاح في منزلك. ما عليك سوى الاتصال بأحد خوادمنا العديدة الموجودة في جميع أنحاء العالم وبث بطولة French Open مباشرة على NBC Sports أو قناة التنس.



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isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



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