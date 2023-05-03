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شاهد جوائز الأوسكار 2022 مجانًا مع iSharkVPN Accelerator - وإليك الطريقة!

ishark blog article

2023-05-03 00:15:28

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لكن هذا ليس كل شيء - مع اقتراب موعد حفل توزيع جوائز الأوسكار 2022 ، يتساءل الكثيرون أين يمكنهم مشاهدة الحفل مجانًا. لا تنظر أبعد من isharkVPN. من خلال الاتصال بخادم في بلد يتم فيه بث حفل توزيع جوائز الأوسكار مجانًا ، يمكنك مشاهدة الحفل وأنت مرتاح في منزلك دون دفع سنت.



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كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



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