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عزز تجربة البث الخاصة بك مع iSharkVPN Accelerator وشاهد حفلة اليوبيل البلاتيني من أي مكان

ishark blog article

2023-05-03 00:16:12

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وبالحديث عن البث المباشر ، لا تفوّت حفل Platinum Jubilee القادم للاحتفال بمرور 70 عامًا على اعتلاء الملكة إليزابيث الثانية العرش. مع مسرع isharkVPN ، يمكنك الوصول بسهولة إلى الحفلة الموسيقية من أي مكان في العالم ، دون أي قيود جغرافية. لذا ، سواء كنت في لندن أو لوس أنجلوس ، يمكنك الاستماع إلى الاحتفال والانضمام إليه.



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كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



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