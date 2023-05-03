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قم بدفق The Rookie في كندا باستخدام IsharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-03 00:16:49

هل سئمت من سرعات الإنترنت البطيئة والمحبطة أثناء بث برامجك التلفزيونية وأفلامك المفضلة؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN! مع isharkVPN ، ستستمتع بسرعات إنترنت فائقة وبث سلس على جميع أجهزتك.



لكن هذا ليس كل ما تقدمه isharkVPN. تضمن إجراءات الأمان المتطورة لدينا أن يظل نشاطك عبر الإنترنت آمنًا. بالإضافة إلى ذلك ، مع انتشار الخوادم في جميع أنحاء العالم ، يمكنك الوصول إلى المحتوى المقيد جغرافيًا من أي مكان.



عند الحديث عن المحتوى ، هل تتساءل أين يمكنك مشاهدة "The Rookie" في كندا؟ لا تنظر أبعد من CTV ، حيث يتم بث حلقات جديدة كل يوم أحد في الساعة 10 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة / بتوقيت المحيط الهادئ. ولكن إذا كنت قلقًا بشأن القيود الجغرافية ، فإن isharkVPN يوفر لك الحماية. من خلال شبكتنا العالمية من الخوادم ، يمكنك الوصول إلى CTV من أي مكان في العالم.



فما تنتظرون؟ اشترك في isharkVPN اليوم واستمتع بسرعات إنترنت فائقة السرعة وتصفح آمن عبر الإنترنت. ولا تنس مشاهدة "The Rookie" على قناة CTV كل يوم أحد!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك من أين يمكنني مشاهدة الصاعد في كندا ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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