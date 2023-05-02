التدوين > قم ببث الموسم الخامس من يلوستون مجانًا باستخدام iSharkVPN Accelerator!

قم ببث الموسم الخامس من يلوستون مجانًا باستخدام iSharkVPN Accelerator!

ishark blog article

2023-05-02 23:04:42

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1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



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4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



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