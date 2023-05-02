التدوين > قم ببث Picard باستخدام iSharkVPN Accelerator واستمتع بتجربة خالية من المخزن المؤقت

قم ببث Picard باستخدام iSharkVPN Accelerator واستمتع بتجربة خالية من المخزن المؤقت

ishark blog article

2023-05-02 15:07:46

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت عند بث برامجك وأفلامك المفضلة؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN!



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة أثناء بث المحتوى المفضل لديك. لا مزيد من التخزين المؤقت أو التأخير ، فقط تدفق سلس وبدون انقطاع.



وبالحديث عن البث ، هل شاهدت سلسلة Star Trek الجديدة ، Picard؟ هذا العرض المرتقب متوفر الآن للبث على CBS All Access. مع isharkVPN ، يمكنك الوصول إلى CBS All Access وبث Picard من أي مكان في العالم. لا مزيد من القيود أو الرقابة الجغرافية ، فقط الترفيه اللامتناهي في متناول يدك.



بالإضافة إلى ذلك ، مع التشفير العسكري من isharkVPN وسياسة عدم الاحتفاظ بالسجلات الصارمة ، يمكنك أن تطمئن إلى أن نشاطك على الإنترنت آمن وخاص.



لا تدع سرعات الإنترنت البطيئة أو القيود الجغرافية تمنعك من الاستمتاع ببرامجك وأفلامك المفضلة. جرب مسرع isharkVPN اليوم وابدأ البث مثل المحترفين. ولا تنسَ متابعة Picard ، الذي يتدفق الآن على CBS All Access.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك حيث يمكنك بث picard والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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