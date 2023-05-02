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قم بتأمين جهاز iOS الخاص بك باستخدام iSharkVPN Accelerator: كيفية العثور على عنوان IP الخاص بك على iPhone

ishark blog article

2023-05-02 15:17:20

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت أثناء محاولتك بث أفلامك أو برامجك التلفزيونية المفضلة على جهاز iPhone الخاص بك؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN! من خلال تقنيتنا المتطورة ، يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة وبث سلس على جهازك.



ولكن ماذا عن عنوان IP الخاص بك؟ لا تقلق ، لقد قمنا بتغطيتك. من السهل العثور على عنوان IP الخاص بك على جهاز iPhone الخاص بك. ما عليك سوى الانتقال إلى الإعدادات الخاصة بك ، والنقر على "Wi-Fi" ، ثم النقر فوق الرمز "i" بجوار شبكتك المتصلة. سيتم إدراج عنوان IP الخاص بك هناك!



الآن بعد أن عرفت مكان العثور على عنوان IP الخاص بك ، فقد حان الوقت للانتقال بسرعات الإنترنت لديك إلى المستوى التالي مع مسرع isharkVPN. مع تقنيتنا المتقدمة وواجهتنا سهلة الاستخدام ، لن تقلق أبدًا بشأن سرعات الإنترنت البطيئة التي تدمر تجربة البث مرة أخرى.



فما تنتظرون؟ جرب مسرع isharkVPN اليوم وارتقِ بالبث إلى آفاق جديدة.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك أين أجد عنوان IP الخاص بي على جهاز iPhone الخاص بي ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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