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احمِ سرعة الإنترنت لديك مع isharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-02 15:17:43

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت أثناء محاولتك بث برامجك المفضلة أو ممارسة الألعاب عبر الإنترنت؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN. ستساعد هذه الأداة القوية في زيادة سرعة الإنترنت لديك عن طريق تحسين اتصال الشبكة وتقليل التأخير. قل وداعًا للتخزين المؤقت ومرحبًا بالبث والألعاب دون انقطاع.



لكن ماذا عن الطباعة؟ هل سبق لك أن حاولت طباعة شيء ما من جهاز الكمبيوتر الخاص بك فقط لإدراك أنك لا تعرف عنوان IP الخاص بالطابعة؟ لا داعي للقلق ، فمن السهل العثور على عنوان IP الخاص بالطابعة. ما عليك سوى الانتقال إلى إعدادات الطابعة والانتقال إلى الشبكة أو الإعدادات اللاسلكية. يجب أن تكون قادرًا على العثور على عنوان IP المدرج هناك. إذا كنت لا تزال تواجه مشكلة ، فاستشر دليل الطابعة أو اتصل بالشركة المصنعة للحصول على المساعدة.



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بسرعات الإنترنت الفائقة والعثور بسهولة على عنوان IP الخاص بالطابعة للحصول على طباعة خالية من المتاعب. قم بترقية تجربتك عبر الإنترنت اليوم وشاهد الفرق بنفسك.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك أين أجد عنوان IP الخاص بالطابعة ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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