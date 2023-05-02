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زيادة سرعة الإنترنت لديك مع IsharkVPN Accelerator: دليل للعثور على SSID على جهاز التوجيه

ishark blog article

2023-05-02 15:19:04

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والوصول المقيّد لبعض المواقع؟ لا تنظر إلى أبعد من مسرع IsharkVPN!



يعد IsharkVPN Accelerator أداة قوية تعزز سرعات الإنترنت لديك وتعزز تجربة التصفح لديك. سواء كنت تقوم ببث برنامجك المفضل أو تعمل على مشاريع مهمة ، فإن مسرع IsharkVPN يضمن لك الحصول على أسرع سرعات إنترنت ممكنة.



ولكن أين يمكنك العثور على أفضل جهاز توجيه لاستخدامه مع مسرع IsharkVPN؟ الإجابة بسيطة - فقط ابحث عن SSID على جهاز التوجيه الخاص بك. SSID ، أو معرف مجموعة الخدمات ، هو اسم شبكتك اللاسلكية. يمكنك العثور على SSID على جهاز التوجيه الخاص بك من خلال النظر إلى الجزء الخلفي أو السفلي من الجهاز. بمجرد تحديد موقع SSID ، ما عليك سوى إدخاله في تطبيق التسريع IsharkVPN وأنت على ما يرام!



مع مسرع IsharkVPN وجهاز التوجيه المناسب ، يمكنك تجربة سرعات إنترنت فائقة السرعة والوصول إلى جميع مواقع الويب المفضلة لديك. فلماذا تنتظر؟ جرب مسرع IsharkVPN اليوم وانتقل بتجربتك على الإنترنت إلى المستوى التالي!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك أين أجد ssid على جهاز التوجيه ، واستمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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