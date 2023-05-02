التدوين > زيادة سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator

زيادة سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-02 15:19:49

إذا كنت شخصًا يقدر الخصوصية والأمان عبر الإنترنت ، فمن المحتمل أنك سمعت عن الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN) من قبل. تعد شبكات VPN طريقة رائعة للحفاظ على خصوصية نشاطك عبر الإنترنت وآمنه ، خاصة إذا كنت تستخدم شبكات Wi-Fi عامة. ومع ذلك ، في بعض الأحيان يمكن للشبكات الافتراضية الخاصة أن تبطئ سرعة الإنترنت لديك ، مما قد يكون محبطًا إذا كنت تحاول دفق مقاطع الفيديو أو تنزيل ملفات كبيرة. وهنا يأتي دور مسرع isharkVPN.



هو أداة تساعد على تسريع اتصالك بالإنترنت عند استخدام VPN. يعمل المسرع من خلال تحسين اتصالك بالإنترنت وتقليل زمن الوصول ، مما يمكن أن يساعد في تحسين تجربة التصفح بشكل عام. مع مسرع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بمزايا VPN دون التضحية بسرعة الإنترنت لديك.



أحد الأشياء الرائعة في مسرع isharkVPN هو أنه سهل الاستخدام. لا تحتاج إلى أي خبرة فنية للبدء - ما عليك سوى تنزيل المسرع واتباع التعليمات لإعداده. بمجرد تثبيته ، سيعمل مسرع isharkVPN في الخلفية لتسريع اتصالك بالإنترنت عندما تستخدم VPN.



إذن ، أين تجد رقم SSID؟ يرمز SSID إلى Service Set Identifier ، وهو في الأساس اسم شبكة Wi-Fi الخاصة بك. يمكنك عادةً العثور على رقم SSID الخاص بك من خلال النظر في إعدادات Wi-Fi على جهازك. على جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows ، على سبيل المثال ، يمكنك العثور على رقم SSID الخاص بك عن طريق النقر فوق رمز Wi-Fi في شريط المهام وتحديد "إعدادات الشبكة والإنترنت". من هناك ، انقر فوق "Wi-Fi" ثم انقر فوق اسم شبكتك لرؤية رقم SSID.



في الختام ، إذا كنت تبحث عن طريقة لتسريع اتصالك بالإنترنت عند استخدام VPN ، فإن مسرع isharkVPN هو أداة رائعة يجب مراعاتها. من خلال عملية الإعداد السهلة والقدرة على تحسين تجربة التصفح الشاملة الخاصة بك ، فهي ضرورية لأي شخص يقدر الخصوصية والأمان عبر الإنترنت. وإذا كنت تتساءل عن مكان العثور على رقم SSID الخاص بك ، فما عليك سوى التحقق من إعدادات Wi-Fi - الأمر بهذه البساطة!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك أين أجد رقم ssid والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن

Get isharkVPN