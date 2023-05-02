التدوين > احم نفسك من مكالمات الاحتيال باستخدام iSharkVPN Accelerator

احم نفسك من مكالمات الاحتيال باستخدام iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-02 15:20:19

إنتباه جميع مستخدمي الإنترنت! هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت عند بث برامجك المفضلة؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN. من خلال تقنيتنا المتطورة ، يمكننا تحسين تجربتك على الإنترنت وتوفير سرعات فائقة لجميع احتياجاتك على الإنترنت.



لكن هذا ليس كل شيء. توفر VPN الخاصة بنا أيضًا إجراءات أمنية من الدرجة الأولى لحمايتك من التهديدات السيبرانية والوابل المستمر من مكالمات الاحتيال. بالحديث عن ذلك ، هل تعلم أن غالبية مكالمات الاحتيال تأتي من الخارج؟ وفقًا لدراسة حديثة ، فإن البلدان التي تتصدر فيها مكالمات الاحتيال تشمل الهند والولايات المتحدة والبرازيل.



مع isharkVPN ، يمكنك أن تطمئن إلى أن نشاطك عبر الإنترنت آمن ومأمون. يوفر المسرع الخاص بنا اتصالاً مشفرًا يحمي معلوماتك من أعين المتطفلين والمتسللين المحتملين. بالإضافة إلى ذلك ، من خلال إخفاء عنوان IP الخاص بك ، يمكنك تجنب المكالمات غير المرغوب فيها وحماية خصوصيتك.



لا تدع سرعات الإنترنت البطيئة والمكالمات الاحتيالية تدمر تجربتك على الإنترنت. اشترك في isharkVPN اليوم واستمتع بسرعات فائقة وأمن من الدرجة الأولى. فريق دعم العملاء لدينا متاح دائمًا لمساعدتك في أي أسئلة أو مخاوف. انضم إلى العديد من العملاء الراضين الذين يعتمدون بالفعل على isharkVPN لتلبية احتياجاتهم عبر الإنترنت.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك من أين تأتي معظم مكالمات الاحتيال ، والتمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن

Get isharkVPN