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كيفية البحث عن عنوان IP الخاص بـ Roku وتعزيز البث باستخدام iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-02 15:20:26

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت أثناء بث برامجك المفضلة على جهاز Roku الخاص بك؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN!



تعمل تقنية مسرع VPN الخاصة بنا على توجيه حركة المرور على الإنترنت من خلال أسرع طريق ممكن ، مما يمنحك سرعات فائقة وبثًا غير متقطع. قل وداعًا للتباطؤ والتخزين المؤقت ومرحبًا بالبث السلس باستخدام مسرع isharkVPN.



ولكن كيف يمكنك العثور على عنوان IP لجهاز Roku الخاص بك لاستخدامه مع isharkVPN؟ لا تقلق ، إنه سهل! ما عليك سوى الانتقال إلى إعدادات جهاز Roku ، ثم تحديد "الشبكة" و "حول". سيتم إدراج عنوان IP الخاص بك ضمن "عنوان IP".



مع مسرع isharkVPN وعنوان IP الخاص بجهاز Roku ، يمكنك الاستمتاع ببث سريع للغاية وتجربة البث المطلقة. فلماذا تنتظر؟ جرب مسرع isharkVPN اليوم وانتقل بالبث إلى المستوى التالي!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك العثور على عنوان roku ip ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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